Прерванная эфиром RT член Конгресса США рассказала о странностях инцидента

Член Конгресса США, представитель Демократической партии Максин Уотерс, чье выступление на канале C-SPAN внезапно прервалось эфиром RT, назвала инцидент странным. Ее слова передает газета New York Times.

«Наши разведывательные агентства как раз подтвердили, что Россия взломала серверы Национального комитета Демократической партии и других политических сторон, и весьма уверены в этом. И тут, пока я выступаю в Палате представителей, говорю о [Дональде] Трампе и России, мне мешают и мое выступление прерывается RT. Это странно. Это необычно», — заявила Уотерс.

C-SPAN, специализирующийся на правительственных трансляциях, показывал выступление демократки во время обсуждения законопроекта по ценным бумагам и биржам. Неожиданно прямое включение прервалось заставкой RT, а затем в течение 10 минут показывал зрителям сюжет о главе министерства иностранных дел Польши Витольде Ващиковском, который хотел встретиться с коллегой из несуществующей страны Сан-Эскобар.

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СМИ предположили, что инцидент произошел в результате хакерской атаки. Однако руководство C-SPAN заверило, что взломов во время трансляции не наблюдалось. На канале отметили, что его сотрудники часто мониторят эфир RT, поэтому произошедшее могло стать технической ошибкой.

Деятельности RT и агентства Sputnik посвящена почти половина рассекреченного доклада американских спецслужб о причастности России к вмешательству в выборы США. RT, как утверждают составители документа, критиковал избирательную кампанию, чтобы подорвать доверие к демократической процедуре в США. В докладе также утверждается, что RT находился в тесном контакте с WikiLeaks.

Остальная часть посвящена причастности России ко взломам серверов Демократической партии для того, чтобы дискредитировать кандидата от демократов Хиллари Клинтон и привести к власти республиканца Дональда Трампа. Москва все обвинения во вмешательстве в предвыборный процесс в США опровергает. Президент России Владимир Путин отмечал, что в опубликованных данных о кибератаках нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.

Комментируя открытую версию доклада спецслужб, в WikiLeaks обратили внимание на содержащуюся в нем оговорку о том, что документ основан на анализе телепрограмм и твитов.