В Конгрессе США не нашли доказательств «сговора» команды Трампа с Москвой

Доказательств «сговора» предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Москвой нет. Об этом председатель комитета по разведке американского Конгресса Девин Нуньес заявил в воскресенье, 19 марта, в интервью телеканалу Fox News.

«Я вам дам очень простой ответ: нет. По моим данным на сегодняшнее утро, нет никаких доказательств сговора», — ответил он на вопрос о том, имеются ли свидетельства связи команды Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года.

Нуньес добавил, что возглавляемый им комитет проведет расследование того, «пытались или нет [русские] помочь Трампу и были ли в этом замешаны его соратники».

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О проведении 20 марта первых публичных слушаний в связи с данным расследованием Нуньес сообщил 7 марта. На них предполагается пригласить «людей, обладающих информацией», которая будет полезна для разбирательства.

В начале января была опубликована рассекреченная версия подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ доклада, где утверждалось, что президент России Владимир Путин лично распорядился повлиять на президентские выборы в США и для того, чтобы добиться победы Трампа, опорочить кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Москва и Белый дом эти обвинения последовательно отвергают.