Конгрессмен Нуньес рассказал об эпизодической слежке за Трампом

Глава комитета по разведке палаты представителей США Девин Нуньес заявил, что во время предвыборной кампании Дональд Трамп и его штаб несколько раз становились объектами слежки спецслужб. Об этом сообщает Reuters.

Нуньес заявил, что соответствующая информация была предоставлена ему неназванным источником. Конгрессмен своими глазами видел отчеты о наблюдении за Трампом — по его словам, это была «обычная, стандартная слежка в рамках "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки"».

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В документах, с которыми он ознакомился, не было никаких указаний о связях Трампа с Россией. Это, однако, не означает, уточнил Нуньес, что таких документов не существует в принципе. Конгрессмен не исключил, что спецслужбы продолжали эпизодически следить за президентом и после выборов, и отметил, что его беспокоит этот вопрос.

В воскресенье, 19 марта, Девин Нуньес заявил, что не располагает информацией о связях Дональда Трампа с Кремлем во время предвыборной кампании. «Я вам дам очень простой ответ: нет. По моим данным на сегодняшнее утро, нет никаких доказательств сговора», — отметил конгрессмен. Он также уточнил, что спецслужбы США не вели специальной слежки за небоскребом кандидата от республиканцев Trump Tower, где располагалась штаб-квартира миллиардера.