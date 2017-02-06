Леди Гагу обвинили в сатанизме и мировом заговоре

Популярную американскую поп-певицу Леди Гагу из-за выступления на Супербоуле обвинили в служении Сатане и участии в мировом заговоре. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает The Independent.

Как утверждается в материале издания, основатель проекта InfoWars и сторонник теории заговора Алекс Джонс (Alex Jones) еще до начала выступления певицы призывал пользователей Facebook не смотреть шоу. По его словам, Леди Гага участвует в создании «нового мирового порядка».

Он также отметил, что выступление певицы на Супербоуле — это темный ритуал, во время которого она будет одета в костюм из плоти. «Организаторы мероприятия решили осквернить Америку, сломать нашу волю и заставить нас поклоняться», — уверен он.

Материалы по теме Прикормленные детки Как политическую элиту США посчитали сектой педофилов

«Она будет возвышаться на крыше стадиона, управляя и следя за нами с помощью дронов, парящих повсюду», — добавил Джонс, намекая на три сотни квадрокоптеров, которые сформировали в небе флаг США во время выступления певицы.

Некоторые пользователи Facebook поддержали сторонника теории заговора и призвали всех противостоять «злым ведьмам». «Гага — иллюминат. И это факт», — заявил один из них.

Супербоул (Super Bowl) — финальная игра в американском футболе на звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Состоявшаяся 7 февраля встреча стала 50-й по счету в истории соревнований.