В серии «Симпсонов» нашли предсказание о выступлении Леди Гаги на Супербоуле

Американский мультсериал «Симпсоны» в 2012 году предсказал выступление певицы Леди Гаги на концерте в перерыве финальной игры Национальной футбольной лиги (НФЛ), известной также как Супербоул. Об этом сообщает Consequence Of Sound в понедельник, 6 февраля.

Издание отмечает, что в эпизоде «Лиза и Гага» (Lisa Goes Gaga) певица летает на тросах, играет на пианино — то же самое она сделала на выступлении 2017 года. Наряд Леди Гаги и ее прототипа в мультфильме также совпали. Серия была выпущена 20 мая 2012 года в США на телеканале Fox.

Ранее 6 февраля Леди Гага провела концерт на Супербоуле. Для своего выступления она использовала три сотни квадрокоптеров.

В ноябре 2016 года пользователи соцсетей обнаружили, что «Симпсоны» предсказали победу республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. В эпизоде 2000 года Лиза становится президентом после Трампа и обнаруживает, что страна находится в полнейшем упадке. В эпизоде советники нового главы государства объясняют, что крах связан с неоправданными инвестициями республиканца. Создатели мультсериала позже прокомментировали свое пророчество фразой «Быть правым — отстой».

Супербоул — финальная игра за звание чемпиона НФЛ в США. По традиции, в перерыве матча устраивается большое шоу с участием знаменитостей.