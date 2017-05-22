В сети собрали истерики и вопли «главного конспиролога Америки»

Пользователи сети собрали в один ролик самые примечательные истерики и вопли основателя интернет-проекта InfoWars Алекса Джонса (Alex Jones), также известного как «главный конспиролог Америки». Видео было опубликовано на странице издания Vice в Facebook.
В ролике Джонс ругается и кричит в прямом эфире, оскорбляя своих политических оппонентов и либералов, после чего неизменно приносит извинения зрителям.
Алекс Джонс — известный в США сторонник теории заговора и основатель проекта InfoWars, где публикуются различные разоблачительные материалы.
В феврале 2017 года Джонс обвинил поп-певицу Леди Гагу в служении сатане и участии в мировом заговоре. По его словам, очередное выступление Гаги на самом деле представляет из себя темный ритуал, во время которого она будет одета в костюм из плоти. «Организаторы мероприятия решили осквернить Америку, сломать нашу волю и заставить нас поклоняться», — отметил он.
Джонс также утверждал, что Мадонна, Рианна и рэпер Jay-Z являются иллюминатами, а в символе ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» скрыто инфернальное число 13.