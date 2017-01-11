Ассанж с помощью биткоинов опроверг слухи о своей смерти

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж во время состоявшейся во вторник, 10 января, сессии вопросов и ответов на портале Reddit опроверг слухи о своей смерти с помощью технологии блокчейна.

Один из посетителей портала попросил Ассанжа подтвердить, что он действительно жив, а видео с ним не было записано заранее. Основатель WikiLeaks назвал слухи о том, что он мертв, «ерундой» и зачитал в прямом эфире хеш (комбинацию цифр и букв) последнего блока транзакций с биткоинами в системе блокчейн.

«Я долго думал о том, как можно в реальном времени подтвердить свое существование. И идея использовать недавний блок в блокчейне показалась мне наиболее интересной», — отметил он.

В ноябре 2016 года пользователи сети начали распространять слухи о смерти Ассанжа. Руководитель проекта InfoWars и сторонник теории заговора Алекс Джонс (Alex Jones) на основе анализа данных с уличных камер Лондона утверждал, что основатель WikiLeaks был убит спецслужбами, а его тело тайно вывезли из эквадорского посольства.