Небензя: Запад в ООН так и не выразил соболезнования в связи с ударом по Старобельску

Представители западных стран в ООН не выразили соболезнования в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельску. Об этом сообщил постоянный представитель России при организации Василий Небензя в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что вне зависимости от отношения к конфликту им следовало выразить соболезнования родственникам погибших от атаки, однако этого не произошло. «Никто ничего не сказал», — отметил дипломат.

Ранее Небензя заявил, что Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить атаки Украины в Старобельске и Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Он указал, что замалчивание преступлений украинских военных, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки «равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц».