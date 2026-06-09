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04:49, 9 июня 2026Мир

Россия обратилась с требованием к генсеку ООН

Небензя: Россия требует от генсека ООН Гутерриша осудить преступления ВСУ в Старобельске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Xie E / Globallookpress.com

Россия требует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша осудить атаки Украины в Старобельске и Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности.

Он подчеркнул, что замалчивание преступлений, совершенных украинскими военными, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки «равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц».

Ранее замглавы МИД Александр Алимов сообщил о готовности России обеспечить приезд делегации ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) в Старобельск. Он отметил, что утверждения Секретариата организации в Нью-Йорке о невозможности верификации произошедшего в связи с отсутствием доступа к месту инцидента несостоятельны.

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