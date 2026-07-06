Девушка одним коротким словом публично опозорила бойфренда

Пользовательница Reddit с ником Final-Pressure-6844 рассказала, как публично опозорила своего бойфренда всего одним словом. Это произошло, когда тот предложил ей выйти за него замуж.

«Мне 22 года, а ему — 29. И я слишком молода для брака. Мы с ним обсуждали это раньше: мне хотелось бы обзавестись семьей ближе к 30 годам, когда я приведу в порядок свои финансы и крепко встану на ноги. Но он все равно сделал предложение, причем на публике. Я ужасно испугалась и, конечно же, сказала "нет", после чего мы разошлись по домам», — написала девушка.

Позже бойфренд позвонил и сердито заявил, что не понимает, в чем проблема. Он сказал, что девушке не стоило отвечать отказом после «столь романтического и грандиозного жеста». По мнению мужчины, его возлюбленная могла бы на публике ответить согласием, после чего пара обсудила бы все в приватной обстановке.

«Мне ужасно плохо. И от того, что я его опозорила, и от того, что он вообще не обратил внимания на мои желания. Не знаю, что делать дальше», — заключила автор.

Ранее наследница состояния богатой семьи унизила жениха накануне свадьбы одним требованием. Она попросила мужчину поставить подпись под брачным контрактом.