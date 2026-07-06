Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении уже семи летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили уже семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».

В 2:26 появилось сообщение о том, что было сбито три аппарата, потом, в 02:49, градоначальник заявил о поражении еще четырех дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 июля силы ПВО перехватили 71 дрон над территорией России. За 12 часов, с 08:00 до 20:00 5 июля было поражено 116 БПЛА.

