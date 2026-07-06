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02:56, 6 июля 2026Россия

Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Собянин сообщил об уничтожении уже семи летевших на Москву беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили уже семь беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в «Макс».

В 2:26 появилось сообщение о том, что было сбито три аппарата, потом, в 02:49, градоначальник заявил о поражении еще четырех дронов. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 5 июля силы ПВО перехватили 71 дрон над территорией России. За 12 часов, с 08:00 до 20:00 5 июля было поражено 116 БПЛА.

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