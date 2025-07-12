Россия нанесла удар по украинскому ВПК

Россия нанесла удар по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке

Россия нанесла удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) сразу в нескольких городах Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК во Львове, Харькове и Луцке.

В ведомстве добавили, что под огнем оказался также военный аэродром, не уточнив, в каком именно регионе Украины он расположен. Там также отметили, что все цели были успешно поражены.

Ранее глава разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) назвал реалистичным прекращение огня до конца 2025 года. По его мнению, для достижения этой цели необходимы усилия трех государств — самой Украины, России, а также Соединенных Штатов.