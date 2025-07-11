Глава разведки Украины назвал реалистичным прекращение огня до конца 2025 года

Глава ГУР Буданов заявил, что прекращение огня до конца 2025 года реалистично

Прекращение огня на Украине до конца 2025 года — это реалистичная цель. Об этом в интервью для Bloomberg заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Реалистично ли это сделать? Да. Сложно ли это? Нет. Для этого нужно как минимум три стороны — Украина, Россия и США», — заявил военный.

Он выразил уверенность, что конфликт удастся прекратить задолго до конца 2025 года.

Ранее Буданов призвал украинцев перестать прятаться от военкоматов. По его словам, в противном случае за гражданами Украины придет российский военкомат.