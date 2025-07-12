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12:38, 12 июля 2025Мир

В Саудовской Аравии заявили об интересе к российским технологиям

Саудовская Аравия интересуется наработками РФ в технологической сфере
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Королевство Саудовская Аравия интересуется российскими технологиями в области кибербезопасности, фармакологии, БПЛА и медицинского оборудования. Об этом заявил министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар ибн Ибрахим аль-Хураиф, слова передает РИА Новости.

«Кибербезопасность считается одной из наиболее передовых [российских] отраслей.(...) Я упомянул металлургический сектор в целом, фармацевтику и медицинское оборудование, сектор беспилотных летательных аппаратов», — рассказал министр.

По его словам, члены правительства королевства, которые участвовали в выставке «Иннопром-2025», вернутся в страну с большим количеством идей.

Ранее издание Ura.ru сообщило, что участники промышленной выставки «Иннопром-2025» из Саудовской Аравии поделились своим мнением о Екатеринбурге. По словам гостей, Екатеринбург выгодно отличается от городов Саудовской Аравии: множество зеленых насаждений и чистый воздух.

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