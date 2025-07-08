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15:52, 8 июля 2025Моя страна

Саудиты восхитились Екатеринбургом

Гости из Саудовской Аравии отметили чистоту Екатеринбурга
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dark_Side / Shutterstock / Fotodom

Участники промышленной выставки «Иннопром-2025» из Саудовской Аравии поделились своим мнением о Екатеринбурге, где проходит мероприятие. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам гостей, Екатеринбург выгодно отличается от городов Саудовской Аравии: множество зеленых насаждений и чистый воздух. Саудиты объяснили, что на родине часто сталкиваются с песчаными бурями.

Участники выставки также оценили доброжелательность местных жителей. По их словам, общению не мешает даже языковой барьер.

Ранее сообщалось, что путешественник из Испании Хосе Мануэль, решивший отправиться в Южную Корею через всю Россию, посетил Агинский и Цугольский дацаны в Забайкалье.

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