Саудиты восхитились Екатеринбургом

Гости из Саудовской Аравии отметили чистоту Екатеринбурга

Участники промышленной выставки «Иннопром-2025» из Саудовской Аравии поделились своим мнением о Екатеринбурге, где проходит мероприятие. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам гостей, Екатеринбург выгодно отличается от городов Саудовской Аравии: множество зеленых насаждений и чистый воздух. Саудиты объяснили, что на родине часто сталкиваются с песчаными бурями.

Участники выставки также оценили доброжелательность местных жителей. По их словам, общению не мешает даже языковой барьер.

Ранее сообщалось, что путешественник из Испании Хосе Мануэль, решивший отправиться в Южную Корею через всю Россию, посетил Агинский и Цугольский дацаны в Забайкалье.