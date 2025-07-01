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09:50, 1 июля 2025Моя страна

Решивший пересечь всю Россию испанец остался в восторге от забайкальских бууз

Турист из Испании посетил Агинский и Цугольский дацаны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Бэла / wikipedia

Путешественник из Испании Хосе Мануэль, решивший отправиться в Южную Корею через всю Россию, посетил Агинский и Цугольский дацаны в Забайкалье. Об этом сообщается в сообществе «Агинский дацан "Дэчен Лхундублинг"» во «ВКонтакте».

«Посетил Цугольский и Агинский дацан, в восторге от наших бууз», — рассказали в публикациях о впечатлениях туриста.

Иностранец путешествует на редком фургоне — Volkswagen Combi Samba 1960 года выпуска. Комментаторы отметили, что видели этот автомобиль и пожелали путешественнику хороших дорог.

Ранее сообщалось, что туристы приехали из Индии в Россию за православными ценностями. Иностранцы в рамках культурного обмена и знакомства с православными традициями Кургана посетили храм великомученика и целителя Пантелеймона. Протоиерей Владимир Дедов познакомил гостей с церковью, а также рассказал о ее истории, иконах и святынях.

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