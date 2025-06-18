Иностранцы приехали в Россию за православными ценностями

Туристы из Индии приехали в Курган за православными ценностями и традициями

Туристы приехали из Индии в Россию за православными ценностями. Соответствующий пост появился на странице Курганской епархии во «ВКонтакте».

Иностранцы в рамках культурного обмена и знакомства с православными традициями Кургана посетили храм великомученика и целителя Пантелеймона. Протоиерей Владимир Дедов познакомил гостей с церковью, а также рассказал о ее истории, иконах и святынях.

Один из туристов, Гауравкумар Котари, оказался тронут гостеприимством настоятеля храма. «Пусть ваши благословения будут с нами, и пусть вы распространяете любовь повсюду. Время, которое мы провели с вами и вашей церковью, навсегда останется прекрасным воспоминанием. Большое спасибо снова и снова, отец Владимир, большое спасибо за все время и любовь. Мы потрясены. Спасибо за иван-чай и фрукты», — поделился он своими мыслями в «Книге отзывов».

Ранее сообщалось, что Чебаркульский храм Преображения Господня стал «межконтинентальным». В Пасху его посетили прихожане из Колумбии, Замбии, Сирии, Мексики, Киргизии и Индии.