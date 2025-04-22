Храм в Чебаркуле посетили прихожане из Колумбии, Замбии, Сирии и Мексики

Российский храм стал «межконтинентальным». Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

Чебаркульский Храм Преображения Господня посетили прихожане из Колумбии, Замбии, Сирии, Мексики, Киргизии и Индии. Иностранные студенты учатся в южноуральских вузах и посещают Центр социальной и культурной адаптации, где их преобщают к местной культуре и православным традициям.

«Я впервые посетил церковь на Пасху — мне понравилось! Все было красиво оформлено: цветы, свечи, угощения, расписные яйца. Мне очень понравились росписи храма. Было много гостей, все пришли в праздничном настроении. Зазвонили колокола, мы участвовали в крестном ходе, а затем вернулись и помолились вместе», — рассказал Тамам из Сирии.

По словам иностранцев, они нередко посещают православные храмы. «Это не первый мой визит в Чебаркульский храм, я очень люблю бывать здесь и стараюсь не пропускать праздники», — подчеркнул Элайджа из Замбии.

Ранее в апреле в России образовались очереди за яйцами к Пасхе. Жительница Екатеринбурга (имя и фамилия не раскрываются) рассказала в беседе с агентством, что такая ситуация возникла на Шарташском рынке.