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20:52, 22 апреля 2025Моя страна

Российский храм стал «межконтинентальным»

Храм в Чебаркуле посетили прихожане из Колумбии, Замбии, Сирии и Мексики
Екатерина Ештокина

Фото: Тимофей Черепанов / Wikimedia

Российский храм стал «межконтинентальным». Соответствующую информацию публикует портал «Хорошие новости».

Чебаркульский Храм Преображения Господня посетили прихожане из Колумбии, Замбии, Сирии, Мексики, Киргизии и Индии. Иностранные студенты учатся в южноуральских вузах и посещают Центр социальной и культурной адаптации, где их преобщают к местной культуре и православным традициям.

«Я впервые посетил церковь на Пасху — мне понравилось! Все было красиво оформлено: цветы, свечи, угощения, расписные яйца. Мне очень понравились росписи храма. Было много гостей, все пришли в праздничном настроении. Зазвонили колокола, мы участвовали в крестном ходе, а затем вернулись и помолились вместе», — рассказал Тамам из Сирии.

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По словам иностранцев, они нередко посещают православные храмы. «Это не первый мой визит в Чебаркульский храм, я очень люблю бывать здесь и стараюсь не пропускать праздники», — подчеркнул Элайджа из Замбии.

Ранее в апреле в России образовались очереди за яйцами к Пасхе. Жительница Екатеринбурга (имя и фамилия не раскрываются) рассказала в беседе с агентством, что такая ситуация возникла на Шарташском рынке.

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