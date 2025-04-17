В Екатеринбурге образовались очереди за яйцами к Пасхе

В России образовались очереди за яйцами к Пасхе, которая в этом году отмечается 20 апреля. Об этом сообщает Ura.ru.

Жительница Екатеринбурга (имя и фамилия не раскрываются) рассказала в беседе с агентством, что такая ситуация возникла на Шарташском рынке. По ее словам, к павильону, торгующему яйцами, покупатели приходят с ведрами. Женщина отметила, что продавцы разместили на витрине объявление с предупреждением, что они не продают яйца оптом или коробками.

Уточняется, что стоимость продукта на рынке варьируется в зависимости от категории. Так, цена яиц СО составляет 100 и 96 рублей, а XL — 78 рублей. Кроме того, в продаже имеются яйца по 88, 91 и 66 рублей.

Ранее сообщалось, что к Пасхе паломники привезут в Екатеринбург Благодатный огонь из Иерусалима.

