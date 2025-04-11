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16:43, 11 апреля 2025Моя страна

В Россию к Пасхе привезут Благодатный огонь из Иерусалима

В Екатеринбург к Пасхе привезут Благодатный огонь из Иерусалима
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Паломники привезут в Россию Благодатный огонь из Иерусалима. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Фонда святой Екатерины.

Благодатный огонь доставят из Храма Гроба Господня в Екатеринбург к Пасхе, которая в 2025 году отмечается 20 апреля. Отмечается, что главное торжество пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе. После этого верующие примут участие в крестном ходе до Храма-на-Крови.

«На этом празднике решается самая главная проблема человеческого существования — ответ на вопрос смерти. И во время Светлой Пасхи мы празднуем победу жизни над смертью», — подчеркнул настоятель Храма-на-Крови отец Максим.

В свою очередь, замдиректора фонда Татьяна Прусевич рассказала, что к празднику Екатеринбург украсят пасхальными фигурами. Кроме того, местным жителям покажут уникальный 3D-ролик.

Ранее сообщалось, что тюменские священники разрешили россиянам освящать в Пасху «дубайские куличи».

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