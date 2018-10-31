В России рассказали о способе «бюджетно» парализовать системы управления НАТО

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» способны полностью парализовать системы управления НАТО, для чего потребуются минимальные бюджетные затраты, заявил телеканалу «Звезда» директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

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«Эти комплексы, конечно, способны полностью парализовать системы управления НАТО, что опять же при минимальных затратах в рамках нашего бюджета Минобороны нам позволяет фактически сдерживать войска альянса от агрессии», — отметил военный историк в программе «Открытый эфир» в эфире телекомпании Министерства обороны.

По мнению Кнутова, США готовятся к реальной войне с Россией с 2000-х годов. К такому выводу историк пришел после того, как «сделал запрос на английском языке в поисковике». «Тогда была теория, а сейчас они выходят на практику (речь идет об учениях НАТО Trident Juncture 2018 — прим. «Ленты.ру»). Но самое ужасное в этих учениях, что они завезли сейчас технику и половину оставят на базах», — заявил директор Музея войск ПВО.

Согласно опубликованным на портале госзакупок материалам, в России развернуто не менее 13 комплексов «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2» и «Самарканд ПУ-ПРД-Д» в Калининградской, Мурманской, Архангельской, Московской и Нижегородской областях, а также в Приморском и Краснодарском краях и Еврейской автономной области. Кроме того, российский «Самарканд» размещен на территории Белоруссии. Задачей данных систем называется постановка помех и срыв коммуникаций неприятеля.

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