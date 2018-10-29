В США разглядели пределы военной мощи России

США способны в течение нескольких месяцев после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) создать крылатую ракету наземного базирования средней дальности. Россия вряд ли сможет ответить на это какими-либо новыми вооружениями, неизвестными Соединенным Штатам, пишет The Washington Free Beacon.

Американское издание обращает внимание на военный бюджет США на 2018 финансовый год, где прописано «разрешить выделение 58 миллионов долларов на меры в ответ на нарушение Россией ДРСМД», предполагающее разработку ракеты наземного базирования средней дальности. При этом подобные работы не должны нарушать обязательства США по ДРСМД, в частности, создание оружия не может быть доведено до этапа летных испытаний, и, более того, Пентагон вправе вообще не начинать такие исследования. Положение сопровождается несколькими отчетами Госдепартамента, относящимися к 2014 году, в которых говорится о нарушении Россией ДРСМД.

В Сенате США изданию заявили, что в настоящее время у Соединенных Штатов нет такой ракеты «на полке и готовой к работе», однако имеется возможность создать подобное оружие «в течение нескольких месяцев, а не лет». В Пентагоне еще в январе сообщили The Washington Free Beacon, что приступили к разработке ракеты наземного базирования средней дальности, добавив, что готовы свернуть такие работы, если Россия «вернется к проверяемому соблюдению договора».

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По мнению военного аналитика Марка Шнайдера, занимавшего в Пентагоне несколько руководящих должностей, связанных с вопросами ядерных вооружений, маловероятно, что Россия в ответ на выход США из ДРСМД отреагирует как-то иначе, кроме как словами. «Они действительно не могут позволить себе делать гораздо больше, чем сейчас. В любой момент Россия тратит на оборону столько, сколько позволяют возможности, отдавая приоритет ядерным системам. Санкции серьезно ущемляют их, равно как и расходы на войну на востоке Украины и в Сирии. Они уже произвели ответные угрозы, но я сомневаюсь, что мы увидим существенные изменения в их программах. Контроль над вооружениями практически не влияет на их решения, поскольку [оружие] учитывается так, как это удобно», — заявил эксперт.

В октябре президент США Дональд Трамп, ссылаясь на нарушение соглашения Россией и наращивание вооружений Китаем, заявил о намерении выйти из ДРСМД. Советник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон, посетивший Москву, после встречи с президентом России Владимиром Путиным подтвердил планы Трампа. Реагируя на заявление США о возможном выходе из двухстороннего соглашения, в РФ отметили угрозу новой гонки вооружений, а также допустили принятие ответных мер, конкретное содержание которых официальными лицами не раскрывалось. В частности, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва, избегая повторения опыта СССР, не будет отвечать «настолько затратными методами».

ДРСМД подписан Советским Союзом и США в 1987 году. Соглашение запрещает участникам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также обязало стороны ликвидировать соответствующие пусковые установки. Договор носит исключительно двухсторонний характер (со стороны бывшего СССР в нем задействованы, кроме России, также Украина, Казахстан и Белоруссия), потому, в частности, не затрагивает Китай.

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