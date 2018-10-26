Разведка США идентифицировала противоспутниковую ракету России

Российская ракета воздушного запуска, предназначенная для уничтожения спутников связи и дистанционного зондирования Земли, располагающихся на низкой околоземной орбите, будет принята на вооружение к 2022 году, сообщили CNBC три источника, знакомых с данными американской разведки.

Носителем противоспутникового оружия называется двухместный сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик четвертого поколения дальнего радиуса действия МиГ-31.

Телеканал отмечает, что первые тесты противоспутниковой системы начались в сентябре, когда истребитель совершил полет с макетом оружия. Это помогло, отмечает издание, проверить совместимость самолета и ракеты. Второй этап испытаний, предполагающий полет истребителя с действующей ракетой, а также тестовый запуск ракеты с самолета, пишет CNBC, должен начаться в 2019 году.

Военный эксперт Павел Подвиг в беседе с телеканалом подтвердил, что речь идет, вероятнее всего, об антиспутниковом оружии, над которым успешно работал СССР. По его мнению, «у Китая и США появилось подобное оружие».

Американский аналитик Томас Карако согласился с мнением Подвига, отметив, что «концепция кинетического противоспутникового оружия воздушного старта существует очень давно и с годами демонстрируется китайцами, россиянами и нами [американцами]». Эксперт предпочел относиться к российской разработке с некоторой долей скептицизма, поскольку «у русских очень много сенсационных пресс-релизов о новых путинских игрушках».

В сентябре в Жуковском (Московская область) был замечен модифицированный истребитель МиГ-31 с бортовым номером «81 синий», впервые совершавший испытательный полет с подвешенным массо-габаритным макетом, предположительно, ракеты авиационного комплекса противокосмической обороны нового типа.

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В январе The Washington Free Beacon, ссылаясь на документ, подготовленный для Пентагона специалистами разведуправления J-2, входящего в Объединенный комитет начальников штабов, сообщило, что технологии ликвидации отдельных спутников Россия и Китай разработают уже к 2020 году.

Альтернативный доклад, посвященный противоспутниковому оружию России и Китая, директор Национальной разведки США Дэн Коутс представил в феврале.

В 1980-е годы в СССР разрабатывался авиационный комплекс противокосмической обороны 30П6 «Контакт», который использовал противоспутниковую ракету 79М6, переносимую специально модифицированным истребителем МиГ-31Д («Изделие 07»). В качестве средства целеуказания планировалось задействовать радиолокационно-оптический комплекс распознавания космических объектов 45Ж6 «Крона», развернутый на полигоне Сары-Шаган. Летное испытание ракеты 79М6 комплекса 30П6 «Контакт» с носителя МиГ-31Д состоялось в июле 1991 года. После распада СССР работы над комплексом прекратились.

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