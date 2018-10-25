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C-400 нашли «неродившиеся» цели

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Российский зенитный ракетный комплекс С-400 по дальности, палитре и скорости уничтожаемых целей, а также количеству одновременно уничтожаемых целей превосходит американский Patriot PAC-3+, заявил РИА Новости заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«Еще одна наиважнейшая характеристика у Patriot PAC-3+ в том, что он может поражать цели, летящие со скоростью 1700 метров в секунду, некоторые (...) версии ракет — за 2 [тысячи метров] немножко, наш — 4700. Чувствуете разницу?» — сказал замминистра во время международного Сяншаньского форума по вопросам безопасности в Пекине (КНР).

По словам Фомина, «это цели, еще не родившиеся сейчас, которые будут созданы в 2040-2050-х годах». «И все это понимают, и поэтому, несмотря на страх, они понимают, что лучше этого нет. Это значит, что мы можем поражать со ста процентами эффективностью на дальних подступах и никто не может сравниться», — подчеркнул он.

В октябре сообщалось, что система С-400 «Триумф» получит новую дальнобойную зенитную управляемую ракету 40Н6. Заявляемая дальность поражения ракеты достигает 380 километров для аэродинамических целей и 15 километров — для баллистических, высота полета — от 10 метров до 35 километров.

В настоящее время используемые зенитные ракеты комплекса С-400 (9М96, 48Н6, 48Н6ДМ) обеспечивают поражение целей на дальности до 250 километров.

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