В США назвали преимущества С-400

Российский ЗРК С-400 учитывает наиболее сильные стороны С-300, в частности, перехват баллистических целей и возможность использования взаимозаменяемых ракет, поэтому оказывается еще большей смертоносной угрозой по сравнению с предшественником, пишет The National Interest.

Американский журнал вспоминает, что разработка С-300 началась примерно полвека назад, а принятие на вооружение произошло в 1978 году. Совершенствование комплекса завершилось созданием С-300ПМУ-3, который, согласно изданию, стал «ранней версией» С-400.

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Современный комплекс С-400, отмечает TNI, использует новые радиолокационные станции и способен задействовать ракеты четырех типов, что приближает его к полноценной эшелонированной системе ПВО.

В октябре сообщалось, что система С-400 «Триумф» получит новую дальнобойную зенитную управляемую ракету 40Н6. Заявляемая дальность поражения ракеты достигает 380 километров для аэродинамических целей и 15 километров — для баллистических, высота полета — от 10 метров до 35 километров.

В настоящее время используемые зенитные ракеты комплекса С-400 (9М96, 48Н6, 48Н6ДМ) обеспечивают поражение целей на дальности до 250 километров.

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