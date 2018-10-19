Поставленные Сирии С-300 унифицируют с иранскими

Поставленные в Сирию российские ЗРК С-300ПМ переоборудуют в модификации С-300ПМУ-2 «Фаворит», сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

«В октябре в Сирию были доставлены три дивизиона С-300ПМ и возимый боекомплект к ним. Позднее в страну был переброшен командный пункт полка. Вся техника входит в комплекс С-300ПМ, за исключением радиолокатора разведки и обнаружения воздушных целей командного пункта полка, который входит в состав С-300ПМ-2. Прибывшие вслед за техникой в Сирию технические специалисты российских оборонных предприятий начали вести работу по переоборудованию С-300ПМ в С-300ПМУ-2», — сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что работа сводится главным образом «к замене российских кодов и литерных частот наземного радиолокационного запросчика и литерных частот РЛС на сирийские». «Работа российских специалистов завершится в конце октября, после чего они вернутся на родину», — добавил собеседник.

Также агентство сообщило, что прошедшие до конца года обучение на С-300ПМУ-2 сирийские военные выполнят контрольные стрельбы в России. «Подготовку проходят главным образом те сирийские военные, которые в 2011 году уже проходили подготовку на комплексах С-300ПМУ-2 в российском учебном центре под Санкт-Петербургом в рамках заключенного в 2010 году контракта», — сказал источник.

19 октября «Известия» сообщили, что Сирии поставлены три дивизиона С-300ПМ-2, изначально созданные для использования Вооруженными силами России. Отдельно газета отмечала, что сирийские специалисты будут проходить обучение работе именно на С-300ПМ-2, а не экспортной модификации С-300ПМУ-2, которой располагает Иран.

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Согласно «Известиям» С-300ПМУ-2 отличается от С-300ПМ-2 «упрощенной схемой и менее сложными режимами управления», оборудовано менее производительной вычислительной машиной и «не позволяет взаимодействовать с российскими средствами ПВО, которые также были переданы Сирии». Газета пишет, что иранцы могут работать с С-300ПМУ-2, но не с С-300ПМ-2.

Ранее в октябре израильский ресурс DEBKAfile сообщил, что российская сторона, изначально планируя доверить иранским специалистам управление сирийскими ПВО, поставила Сирии комплексы той же модификации С-300ПМУ-2, которой располагает Иран.

В октябре Россия завершила поставки в Сирию трех дивизионов С-300. ЗРК, прошедшие ремонтно-техническое обслуживание в РФ, достались Арабской Республике бесплатно, поскольку использовались Россией до замены на более современные системы С-400. Тогда же Минобороны заявило, что обучение сирийских специалистов потребует три месяца.

Решение о поставке С-300 в Сирию было принято после инцидента, произошедшего в сентябре, когда российский самолет-разведчик Ил-20 сбила ракета сирийской системы С-200, отслеживавшей израильский истребитель F-16. В России полагают, что С-300 укрепит сирийскую оборону.

Поставки Ирану российских систем ПВО проходили с апреля по октябрь 2016 года. Исламская Республика, предположительно, получила четыре дивизиона С-300ПМУ-2.

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