В США пристыдили Россию замалчиванием неудач Су-57

Российские военные чиновники избегают публичных заявлений, касающихся хода принятия на вооружение истребителя пятого поколения Су-57, полагает The Diplomat.

Американское издание вспоминает заявление российского замминистра обороны Алексея Криворучко, сделанное в октябре, согласно которому первую партию Су-57 военные получат до конца 2019 года. Чиновник не назвал конкретное количество истребителей, замечает The Diplomat, хотя ранее военные неоднократно говорили о контракте на поставку 12 единиц Су-57. Упоминавший такие параметры контракта вице-премьер Юрий Борисов, пишет издание, «прекратил ссылаться на 12 самолетов», однако заверил общественность в том, что Су-57 является частью госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы.

«По данным российских СМИ, фактическое количество самолетов, поставленных к концу 2020 года, а не 2019 года, может составить всего два», — заключает The Diplomat.

Тем не менее российские военные, продолжает издание, располагают для тестирования и испытания десятью прототипами Су-57, однако, согласно заявлению Борисова, сделанному в июле, отказались от массового производства такой техники.

The Diplomat напоминает, что изначально 150 (а потом — 55) единиц Су-57 должны были к концу 2010-х годов заменить действующие истребители четвертого поколения МиГ-29 и Су-27. «Дефицит бюджета, смещение оборонных приоритетов и многочисленные технические проблемы являются наиболее вероятными объяснениями сокращения будущего парка Су-57», — заключает издание.

В октябре бывший главком ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев допустил появление беспилотной модификации Су-57.

В июле Борисов заявил, что «Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире», поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения».

В апреле в The Drive допустили, что приостановка Индией совместного с Россией проекта FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающего создание на основе Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения, спровоцирует отмену ранее заявленных планов по серийному выпуску данного самолета. В том же месяце в The National Interest выразили сомнение в успешности реализации проекта Су-57.

