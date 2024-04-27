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08:51, 27 апреля 2024Мир

Раскрыты новые детали расследования возможной связи депутата Германии с Россией

Der Spiegel: депутат бундестага Быстрон, вероятно, признался в связях с Россией

Фото: Christoph Hardt / IMAGO / Globallookpress.com

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), вероятно, признался федеральному исполнительному комитету партии в связях с якобы аффилированной с Россией сетью Voice of Europe. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

Несколько СМИ сообщали об аудиозаписях, на которых немецкий депутат получает деньги от «связанной с Россией организации». По словам участников заседания комитета, теперь Быстрон признался, что принимал небольшие посылки, однако денег в них не было.

«Конечно, я не получал никаких посылок с деньгами» — сообщил Бистрон комитету АдГ по электронной почте.

Ранее лидеры немецкой партии заподозрили своего депутата Петра Быстрона в связях с Россией. В письме депутату лидеры крайне правой партии требуют от него, чтобы он откровенно рассказал о сообщениях чешских СМИ о том, что он получил 25 тысяч евро от пророссийской сети.

При этом сам Быстрон сначала отверг все обвинения в получении денег от якобы связанной с Россией организации. По его словам, это попытка повлиять на результат будущих выборов в Европарламент.

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      Семен Александров
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