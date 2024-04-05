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12:52, 5 апреля 2024Мир

Депутата правой партии ФРГ призовут сняться с выборов из-за «денег из России»

Bild: депутату АдГ порекомендуют сняться с выборов в ЕП из-за «денег из России»

Фото: M. Popow / Globallookpress.com

Руководство немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» порекомендует своему депутату Петру Быстрону сняться с выборов в Европейский парламент. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, в понедельник, 8 апреля, по этому вопросу состоится совещание исполнительного комитета партии. «Быстрона, по всей видимости, призовут отказаться от активной предвыборной кампании в Европейском союзе и не принимать мандат после выборов. Кроме того, ему пока не следует показываться на дебатах в бундестаге», — говорится в материале.

В свою очередь, Быстрон отвергает все обвинения в получении денег от якобы связанной с Россией организации. По его словам, это попытка повлиять на результат будущих выборов в Европарламент.

По сообщениям источников, в своей объяснительной записке для лидеров партии депутат оспаривает получения денег от Voice of Europe или «какого-либо русского». Тем не менее он не уточнил, получал ли средства от бывших украинских политиков, аффилированных с российской стороной.

Ранее европейских политиков обвинили в пророссийской позиции. Уточняется, что одним из них был Быстрон, который якобы принял деньги от сети, которую поддерживает близкий друг президента России Владимира Путина.

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      Виктория Кондратьева
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