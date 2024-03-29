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15:01, 29 марта 2024Мир

Европейских политиков обвинили в пророссийской позиции

Spiegel: европейские политики могли получать деньги от России за ее поддержку

Фото: Virginia Mayo / AP

Политики из европейских государств, в том числе из Германии, предположительно, могли получать от России деньги в обмен на поддержку ее позиции. С таким обвинением выступило издание Spiegel.

«По имеющимся данным, из России политикам в Европе поступило несколько сотен тысяч евро», — указано в материале.

По информации издания, среди пророссийских политиков, получавших средства от России, есть как минимум один член парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Депутат бундестага якобы принял деньги от сети, «которую поддерживает близкий друг президента России Владимира Путина».

Ранее в Польше спецслужбы провели обыски в рамках расследования дела о российском шпионаже со стороны новостного портала Voice of Europe, который якобы освещал мировые события с пророссийской точки зрения и продвигал в европейских СМИ инициативы России.

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      Елизавета Мытарева
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