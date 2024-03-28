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15:25, 28 марта 2024Мир

В Польше прошли обыски по делу о российском шпионаже

В Польше спецслужбы провели обыски по делу о шпионаже в пользу России

Фото: Volha Shukaila / Globallookpress.com

В Польше спецслужбы провели обыски в рамках расследования дела о российском шпионаже. Об этом сообщает Агентство внутренней безопасности страны.

«Сотрудники Агентства внутренней безопасности провели ряд процессуальных действий, в том числе обыски на территории Варшавы и города Тыхы, в рамках расследования шпионской деятельности в пользу Российской Федерации», — сказано в сообщении.

В ходе обысков спецслужбы изъяли 48,5 тысячи евро и 36 тысяч долларов. Кроме того, изъяты электронные носители и мобильные телефоны.

Целью шпионской деятельности, по данным агентства, являлось создание и распространение в европейских СМИ «пророссийских инициатив и кампаний». Для этого, предположительно, был создан новостной портал Voice of Europe, освещающий события на Украине и в мире «с предвзятым пророссийским подтекстом».

Обыски были проведены в рамках сотрудничества Агентства внутренней безопасности «с рядом европейских служб, в частности с партнерами из Чехии».

27 марта Чехия внесла портал Voice of Europe в санкционный список, так как он, по мнению премьер-министра Петра Фиалы, связан с экс-лидером запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и используется для «операций влияния из России» на территории Украины и стран Запада.

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      Елизавета Мытарева
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