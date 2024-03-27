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17:10, 27 марта 2024Мир

Чехия внесла в санкционный список Виктора Медведчука

Премьер Чехии Фиала: Прага внесла в санкционный список Виктора Медведчука

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Прага внесла в санкционный список экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала, передает ТАСС.

«Мы решили расширить национальный санкционный список, внеся в него три субъекта — два физических лица и одно юридическое лицо», — рассказал политик.

Также сообщается, что под санкции попали продюсер Артем Марчевский и новостной портал Voice of Europe. По мнению Фиалы, портал якобы используется Медведчуком для осуществления «операциями влияния из России» на территорию Украины и стран Запада.

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      Максим Габриелян
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