Чехия внесла в санкционный список Виктора Медведчука

Премьер Чехии Фиала: Прага внесла в санкционный список Виктора Медведчука

Прага внесла в санкционный список экс-лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала, передает ТАСС.

«Мы решили расширить национальный санкционный список, внеся в него три субъекта — два физических лица и одно юридическое лицо», — рассказал политик.

Также сообщается, что под санкции попали продюсер Артем Марчевский и новостной портал Voice of Europe. По мнению Фиалы, портал якобы используется Медведчуком для осуществления «операциями влияния из России» на территорию Украины и стран Запада.