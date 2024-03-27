МИД Польши анонсировал удвоение вклада в инициативу Чехии по боеприпасам для ВСУ

Сикорский: Польша удвоит вклад в инициативу Чехии по боеприпасам для ВСУ

Варшава удвоит вклад в инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) у стран, не входящих в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, его цитирует ТАСС.

«В последние 48 часов [властями Польши] было принято решение удвоить наш вклад в инициативу Чехии», — рассказал политик по итогам встречи в Риге с главой МИД Латвии Кришьянисом Кариньшем.

При этом Сикорский не предоставил конкретных цифр и не анонсировал деталей помощи Киеву.

Ранее стало известно о планах ЕС направить через двусторонние соглашения деньги Праге на закупку боеприпасов для Украины. В частности, чешская сторона планирует закупить 500 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра у стран, не входящих в сообщество.