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14:53, 12 марта 2024Мир

В Чехии заявили о возможности увеличения закупки снарядов для ВСУ

Премьер Чехии Фиала: кол-во снарядов для закупок ВСУ могут поднять до 500 тысяч

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Спонсирование инициативы Чехии по закупке снарядов в третьих странах в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть увеличено при увеличении количества планируемых объемов боеприпасов с 300 до 500 тысяч 122-миллиметровых снарядов. О возможности увеличения закупки со ссылкой на чешского премьер-министра сообщает агентство ČTK.

«Помимо уже подтвержденной закупки 300 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины, чешская инициатива имеет пока необязывающее обещание еще на 200 тысяч снарядов. Чешский премьер Петр Фиала заявил об этом во вторник», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что на данный момент к инициативе присоединилось 18 государств-союзников Украины.

Ранее стало известно о планах Европейского союза направить через двусторонние соглашения деньги Чехии на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что Прага закупит 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122-миллиметровых у стран, не входящих в сообщество.

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      Виктория Кондратьева
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