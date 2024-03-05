Bloomberg: страны ЕС отдадут деньги Чехии на украинские боеприпасы

Франция уже на этой неделе может присоединится к инициативе стран Европейского союза (ЕС) по передаче денег Чехии на закупку украинских боеприпасов. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Германия, Нидерланды и Дания присоединились к Франции и поддержали план закупки боеприпасов, не входящих в ЕС, и [президент Франции Эммануэль] Макрон обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу во вторник», — отмечается в материале издания.

Авторы также обратили внимание на слова чешского президента Петра Павла. В частности, на Мюнхенской конференции по безопасности он заявил о готовности приобрести 500 000 снарядов калибра 155 мм и 300 000 снарядов калибра 122 мм в случае если Прага сможет получить на это средство. Закупку боеприпасов Чехия планирует осуществить у третьих стран, которые не являются членами ЕС.

Ранее три страны ЕС заблокировали решение о закупке снарядов для Украины вне блока. Все три страны выступили против инициативы из-за стремления обеспечить новыми заказами военно-промышленный комплекс сообщества.