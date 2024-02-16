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12:16, 16 февраля 2024Мир

Три страны ЕС заблокировали решение о закупке снарядов для Украины вне блока

Politico: Франция, Кипр и Греция выступили против закупки снарядов Киеву вне ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Франция, Кипр и Греция заблокировали решение об использовании средств Европейского союза (ЕС) для закупки снарядов для Украины у производителей за пределами блока. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«На этой неделе на заседании Комитета по политике и безопасности Евросоюза большинство стран ЕС высказались за то, чтобы позволить использовать деньги ЕС для покупки снарядов, произведенных не в ЕС, в качестве чрезвычайной меры для помощи Украине. Но Франция, Греция и Кипр выступили против этих усилий», — говорится в публикации.

Как отмечает издание, три европейские страны блокировали решение, поскольку производителям оружия из Евросоюза нужны заказы, чтобы оправдать «наращивание своего производства».

Ранее послы стран Евросоюза согласовали документы для выделения финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Следующей стадией одобрения станет решение Европарламента.

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      Дарья Балацкая
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