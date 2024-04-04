Лидеры немецкой партии заподозрили своего депутата в связях с Россией

Politico: лидеры немецкой партии АдГ подозревают депутата Быстрона в связях с РФ

Лидеры немецкой партии «Альтернатива для Германии» (AдГ) подозревают своего депутата Петра Быстрона в связях с Россией. Об этом сообщает Politico со ссылкой на внутренний документ.

В письме депутату лидеры крайне правой партии требуют от него, чтобы он откровенно рассказал о сообщениях чешских СМИ о том, что он получил 25 тысяч евро от пророссийской сети.

Согласно документу, представителем АдГ по внешней политике в немецком Бундестаге Быстрон должен направить письменное заявление руководству партии с подробным описанием любого участия в этой схеме.

Хотя в письме не описываются последствия в случае, если депутат признается, что взял эти деньги, другой член партии Максимилиан Кра заявил, что Бистрону запретят появляться на партийных собраниях, пока «данные обвинения не будут прояснены».

Ранее спецслужбы Европейского союза начали скоординированную операцию по проверке членов правых партий Европарламента из-за поддержки России. По имеющимся данным, проверят политиков из Чехии, Германии, Франции, Польши, Нидерландов и Венгрии.