Спецслужбы ЕС начали проверку правых политиков из-за поддержки России

El País: спецслужбы ЕС начали проверку членов правых партий из-за поддержки РФ

Спецслужбы Европейского союза (ЕС) начали скоординированную операцию по проверке членов правых партий Европарламента из-за поддержки России. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ.

По имеющимся данным, проверят политиков из Чехии, Германии, Франции, Польши, Нидерландов и Венгрии. При этом не исключается, что это затронет политических деятелей и из других государств-членов ЕС.

Европейские службы пытаются выяснить, получали ли правые политики какое-либо «вознаграждение» из-за своей позиции.

Ранее сообщалось, что члена немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинили в поддержке российской позиции.