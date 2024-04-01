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15:08, 1 апреля 2024Мир

Спецслужбы ЕС начали проверку правых политиков из-за поддержки России

El País: спецслужбы ЕС начали проверку членов правых партий из-за поддержки РФ

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Спецслужбы Европейского союза (ЕС) начали скоординированную операцию по проверке членов правых партий Европарламента из-за поддержки России. Об этом пишет испанская газета El País со ссылкой на оказавшийся в распоряжении издания документ.

По имеющимся данным, проверят политиков из Чехии, Германии, Франции, Польши, Нидерландов и Венгрии. При этом не исключается, что это затронет политических деятелей и из других государств-членов ЕС.

Европейские службы пытаются выяснить, получали ли правые политики какое-либо «вознаграждение» из-за своей позиции.

Ранее сообщалось, что члена немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) обвинили в поддержке российской позиции.

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      Лина Пивоварова
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