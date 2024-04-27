В подполье рассказали подробности об ударе по четырем ТЭС на Украине

Лебедев: российские военные нанесли удары по ТЭС в четырех регионах Украины

На Украине в результате ударов российских военных по энергосистеме были повреждены теплоэлектростанции (ТЭС) в четырех регионах страны. Подробности об этом в своем Telegram-канале рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по принадлежащим компании ДТЭК предприятиям, которые расположены в Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Винницкой областях.

«Было несколько прилетов по ТЭС: [в городе] Бурштын в Ивано-Франковской области (...) была слышна детонация. Возможно, взрыв оборудования. Ладыжин в Винницкой области. Ранее ТЭС уже попадала под удар и была разрушена. Скорее всего, провели ремонтные работы и только хотели перерезать красную ленточку, как опять придется ремонтировать все это дело», — написал Лебедев.

Также, по информации представителя пророссийского подполья, были повреждены ТЭС в городе Стрый во Львовской области и в Кривом Роге в Днепропетровской области.

Ранее на Украине сообщили о серьезном повреждении оборудования на четырех ТЭС в ночь с пятницы на субботу. В энергохолдинге ДТЭК рассказали, что на предприятиях специалисты пытаются ликвидировать последствия.