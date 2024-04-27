На Украине сообщили о серьезном повреждении четырех ТЭС
На Украине в ночь на 27 апреля были повреждены четыре теплоэлектростанции (ТЭС) энергохолдинга ДТЭК. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
В ДТЭК уточнили, что серьезные повреждения получило расположенное на предприятиях оборудование. В настоящее время специалисты пытаются ликвидировать последствия, добавили представители компании.
Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу раздались взрывы в четырех регионах на западе Украины. Так, по данным СМИ, они произошли в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях. На территории всей страны действовала воздушная тревога.
Также в пророссийском подполье рассказали о российском ударе по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Оно находилось в психиатрической больнице в Салтовском районе. По словам очевидцев, взрывы ощущались в нескольких кварталах города.