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08:30, 27 апреля 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о серьезном повреждении четырех ТЭС

ДТЭК сообщил о серьезном повреждении четырех теплоэлектростанций

Фото: Anna Voitenko / Reuters

На Украине в ночь на 27 апреля были повреждены четыре теплоэлектростанции (ТЭС) энергохолдинга ДТЭК. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

В ДТЭК уточнили, что серьезные повреждения получило расположенное на предприятиях оборудование. В настоящее время специалисты пытаются ликвидировать последствия, добавили представители компании.

Ранее сообщалось, что в ночь с пятницы на субботу раздались взрывы в четырех регионах на западе Украины. Так, по данным СМИ, они произошли в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой и Тернопольской областях. На территории всей страны действовала воздушная тревога.

Также в пророссийском подполье рассказали о российском ударе по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Оно находилось в психиатрической больнице в Салтовском районе. По словам очевидцев, взрывы ощущались в нескольких кварталах города.

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      Екатерина Грищенко
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