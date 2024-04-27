Подполье рассказало об ударе по расположению ВСУ в психбольнице в Харькове

Лебедев: ВС России ударили по расположению ВСУ в психбольнице в Харькове

Российские военные нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА Новости.

По его словам, расположение ВСУ находилось в психиатрической больнице в Салтовском районе Харькова. Представитель пророссийского подполья уточнил, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по нему около полуночи в ночь с пятницы на субботу.

«Харьков получил два прилета в 00:30. Местные власти сообщают о прилете возле психбольницы в Салтовском районе, от детонации в нескольких кварталах стекла вышибло. На Украине давно закрыли психдиспансеры, сейчас там располагались ВСУшники», — сообщил Лебедев.

В ночь на 27 апреля в Харькове прогремели взрывы. Информацию о них подтвердил мэр города Игорь Терехов. В Харьковской области была объявлена воздушная тревога.