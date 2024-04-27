Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах в городе

В Харькове на востоке Украины произошли сильные взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

«Харьков под ударом! (...) Уже несколько взрывов», — написал Терехов. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в области также объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в четырех областях на западе Украины произошли взрывы. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Ивано-Франковской, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской областях страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.