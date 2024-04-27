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09:08, 27 апреля 2024Экономика

В правительстве запланировали плавное снижение курса рубля

«Ведомости»: МЭР ожидает снижения курса рубля на 50 копеек каждый месяц
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Минэкономразвития (МЭР) планирует, что до конца 2024 года рубль по отношению к доллару будет каждый месяц слабеть примерно на пятьдесят копеек, так что в декабре курс достигнет 98,1 рубля за доллар. Об этом со ссылкой на сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2025-2027 годы пишут «Ведомости»,

Снижение курса российской валюты должно начаться в мае. Курс опустится в районе 94,6 рубля, чтобы к сентябрю дойти до 96,6 рубля. В первом квартале доллар в среднем стоил 90,7 рубля, во втором должен будет стоить 94,4 рубля, в третьем — 96,1 рубля, в четвертом — 97,6 рубля. По итогам года средний курс доллара составит 94,7 рубля.

При этом вместе с падением российской валюты в базовом прогнозе ведомство ожидает замедления годовой инфляции, чтобы к концу декабря 2024 года она опустилась до 5,1 процента.

В 2025-м рубль должен слабеть менее резко, но все же в четвертом квартале дойти до 99 рублей, а инфляция — опуститься до целевых четырех процентов. В дальнейшем курс должен уйти за отметку выше 100 рублей за доллар и находиться там.

Курс доллара от TradingView

В консервативном сценарии министерства ожидается более быстрое падение курса рубля и более высокая инфляция. В этих расчетах учитывается, что мировая экономика будет расти ниже прогнозов, а цены на нефть и другие сырьевые товары упадут. Соответственно, темпы экспорта замедлятся, торговый баланс ухудшится, что и приведет к ослаблению национальной валюты.

Стрессовый сценарий, также подготовленный в ведомстве, не публикуется. Однако Reuters утверждает, что в нем инфляция 2024 года останется на уровне семи процентов, а доллар в 2025 году будет стоить 106,9 рубля.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев согласился с базовым прогнозом МЭР, но напомнил о геополитических угрозах. Вместе с тем он полагает, что ожидания по инфляции завышены и опустить ее ниже шести процентов не получится.

Ранее на заседании правительства глава ведомства Максим Решетников объяснил падение курса рубля «инфляционным дифференциалом». По его словам, рост цен, стабильно превышающий американские, европейские и китайские значения, не позволяет рассчитывать на укрепление рубля по отношению к валютам этих территорий.

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      Платон Щукин
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