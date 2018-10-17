Су-57 предрекли превращение в беспилотник

Перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 допускает беспилотную модификацию, заявил «Российской газете» бывший главком ВКС РФ, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев.

По его мнению, модернизационного потенциала Су-57 хватит на полвека. «Бортовое радиоэлектронное оборудование самолета построено на принципах открытой архитектуры. По сути, истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный вариант боевой машины», — сказал бывший главком ВКС.

Бондарев заявил, что специалисты классифицируют Су-57 не просто как образец пятого поколения, а как самолет поколения 5+, получающий технологии шестого поколения. Американские истребители пятого поколения F-35 Lightning II, полагает сенатор, по летно-техническим характеристикам «во многом уступают нашему Су-57».

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Также Бондарев добавил, что модернизированные до варианта 4++ истребители четвертого поколения «устарели и не отвечают новым вызовам», однако «пригодны для локальных боевых конфликтов со слабым противником».

Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Минобороны России не планирует серийно закупать машину. В ближайшие годы ведомство получит всего 12 таких истребителей.

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