Украинские Су-27 назвали «дышащими на ладан ржавыми самолетами»

Украинские истребители Су-27 могут создавать только аварийные ситуации Об этом заявил «Национальной службе новостей» накануне аварии такого самолета, унесшей жизни двух пилотов, глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий ВДВ, Герой России Владимир Шаманов.

«Их ржавые, на ладан дышащие самолеты могут создавать только аварийные ситуации. Летчики НАТО по налету часов, подготовке [лучше], они имеют возможности и технику обновлять, и личный состав поддерживают на высоком уровне готовности. Учиться у них (у украинцев — прим. «Ленты.ру») нечему. В очередной раз показывать свою некомпетентность — это уже стало нормой Порошенко в борьбе за предстоящие результаты выборов», — заявил Шаманов.

Бывший конструктор «Сухого» Вадим Лукашевич, комментируя случившееся, задался вопросом о целях нахождения в разбившемся Су-27 американского пилота. «Где он сидел, и передавалось ли ему управление? Второе, какая у них была программа полета? Просто на стрельбы или на пилотаж, или американца вывозили покататься? И третье, самое главное: почему летчики не воспользовались системой катапультирования? Я так понимаю, что сейчас эти вопросы будут задавать все», — заметил Лукашевич.

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Возможную причину инцидента назвал и главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин. По его мнению, к аварии могла привести неопытность или ошибка пилотов, а также невозможность Украины «массово и профессионально готовить летчиков по современным программам». «Это также мог быть отказ самолета, потому что большая часть авиатехники Украины в строю уже более 50 лет, самой молодой технике — 35 лет. Правильной и серьезной модернизации проводить Украине не получается, потому что этим должна заниматься Россия как производитель Су-27. Украина уже давно модернизирует своими силами, и сложно угадать, что это была за модернизация», — заметил журналист.

Всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27УБ разбился 16 октября примерно в 17:00 местного времени в Винницкой области (Украина). Самолет совершал учебно-тренировочный полет в рамках учений Clear Sky 2018. На месте падения истребителя были обнаружены тела двух пилотов — военнослужащего воздушных сил Вооруженных сил Украины и военнослужащего воздушных сил Национальной гвардии США.

В том же месяце, согласно заявлению по Военному телевидению Украины, в ходе учений Clear Sky 2018 в воздушном бою на дистанции от 1 до 1,5 километра истребители Су-27 ВС ВСУ за счет большей маневренности и механизации показали себя лучше F-15C Eagle Национальной гвардии США.

Международные маневры Clear Sky 2018, объединяющие девять стран, восемь из которых являются членами НАТО, проходят на Украине в период с 8 по 19 октября.

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