Назван победитель боя Су-27 и F-15 на Украине

В воздушном бою на дистанции от 1 до 1,5 километра истребители Су-27 ВС ВСУ за счет большей маневренности и механизации показали себя лучше F-15C Eagle Национальной Гвардии США. Соответствующие кадры учений Clear Sky 2018 Военное телевидение Украины выложило на YouTube.

В тестах принимали участие группы по 4-5 самолетов с обеих сторон. От Украины в боях были задействованы семь единиц Су-27М1/УБМ, США представляли шесть машин F-15C Eagle.

Международные маневры, проходящие на Украине с 8 по 19 октября, объединяют девять стран, восемь из которых являются членами НАТО.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!