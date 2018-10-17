Американский пилот погиб при аварии Су-27 на Украине

На Украине разбился всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27УБ, сообщил в Facebook генеральный штаб ВСУ.

«Сегодня, около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник) в ходе выполнения учебно-боевого полета упал самолет Су-27», — говорится в публикации.

По информации поисково-спасательной группы, на месте падения были обнаружены тела двух пилотов — военнослужащего воздушных сил Вооруженных сил Украины и военнослужащего воздушных сил Национальной гвардии США.

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В настоящее время в Винницкой области, где проходил полет упавшего Су-27, проходят международные учения Clear Sky 2018, объединяющие девять стран, восемь из которых являются членами НАТО.

12 октября двухместный учебно-тренировочный истребитель четвертого поколения ВВС США F-15D Eagle, выполнявший полеты в рамках Clear Sky 2018, совершил экстренную посадку на авиабазе Староконстантиново (Украина).

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