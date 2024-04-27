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09:01, 27 апреля 2024Наука и техника

Перечислены тренды на рынке смартфонов в 2024 году

Tech Advisor: в 2024 году в смартфонах появится ИИ и качественный зум

Фото: Jamie Street / Unsplash

Журналисты издания Tech Advisor назвали тренды, которые будут актуальными на рынке смартфонов в 2024 году. Материал доступен на сайте медиа.

В числе трендов специалисты назвали распространение сервисов искусственного интеллекта (ИИ) на устройствах и появление более дешевых складных смартфонов. В качестве примера авторы привели Motorola Razr 40, который стоит 799 долларов, и Nubia Flip 5G, оцененный в 499 долларов.

Также эксперты отметили, что в недорогих гаджетах и смартфонах среднего уровня будут чаще появляться качественные камеры с оптическим зумом. Кроме того, специалисты ожидают, что все больше компаний будут производить девайсы из экологичных материалов. Журналисты считают, что телефоны будут иметь съемные аккумуляторы, также их будет проще ремонтировать.

Еще одной тенденцией авторы Tech Advisor назвали увеличение времени автономной работы. «Не только сами батареи должны обеспечивать более длительные интервалы между перезарядками, поскольку использование других компонентов снизит требования к элементам в новых смартфонах», — подчеркнули специалисты.

В конце апреля специалисты CIRP заявили, что продажи iPhone в США за весенний период снизились до рекордной отметки. Доля новых устройств Apple на рынке составила около 33 процентов.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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