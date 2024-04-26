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04:30, 26 апреля 2024Наука и техника

Продажи iPhone упали до рекордного уровня

CIRP: весенние продажи iPhone в США пробили шестилетний минимум

Фото: Bagus Hernawan / Unsplash

Продажи iPhone в США за весенний период снизились до рекордной отметки. Об этом сообщает издание Appleinsider со ссылкой на отчет Consumer Intelligence Research Partners (CIRP).

Специалисты CIRP проанализировали долю новых смартфонов Apple относительно других устройств — она составила 33 процента. Это самый низкий показатель за последние шесть лет — за прошлые периоды iPhone имели долю 36, 39, 40 и 40 процентов.

По словам экспертов компании, продажи пробили минимум из-за растущей популярности Android-устройств, на которые в США пришлось две три активаций новых смартфонов. Также по мере роста стоимости гаджетов увеличивается их жизненный цикл, так как пользователи начинают реже покупать новые девайсы.

«Люди становятся менее склонными обновлять устройства так же быстро, как раньше, возможно, ожидая более существенных обновлений или сдвигов в технологиях», — говорится в материале. При этом аналитики CIRP не смогли однозначно ответить, является ли эта тенденция временным сбоем или отражает долгосрочные изменения покупательского поведения.

В конце апреля специалисты агентства Counterpoint Research зафиксировали резкое падение продаж iPhone в Китае. Провал Apple, в том числе, связан с успехами местных производителей смартфонов.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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