Неизвестные попытались захватить российский учебный центр

Ura.ru: неизвестные хотели захватить Уральский центр аттестации в Екатеринбурге

В Екатеринбурге группа неизвестных молодых людей пыталась ворваться в Уральский центр аттестации. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на сотрудников заведения.

Инцидент произошел утром в четверг, 26 апреля, когда несколько человек хотели проникнуть в здание. Сотрудники вызвали полицию и злоумышленники сразу же разбежались. «Сейчас расселись по машинам. Было похоже на попытку рейдерского захвата», — сказал собеседник издания.

В пресс-группе УМВД по российскому городу изданию заявили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №14 в 7:40 от охранников. «Сотрудники полиции прибыли на место и контролируют ситуацию с целью недопущения нарушения общественного порядка», — сказали в ведомстве.

В начале апреля в Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами. О пострадавших в результате нападения не сообщалось.