Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:35, 27 апреля 2024Силовые структуры

Неизвестные попытались захватить российский учебный центр

Ura.ru: неизвестные хотели захватить Уральский центр аттестации в Екатеринбурге

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге группа неизвестных молодых людей пыталась ворваться в Уральский центр аттестации. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на сотрудников заведения.

Инцидент произошел утром в четверг, 26 апреля, когда несколько человек хотели проникнуть в здание. Сотрудники вызвали полицию и злоумышленники сразу же разбежались. «Сейчас расселись по машинам. Было похоже на попытку рейдерского захвата», — сказал собеседник издания.

В пресс-группе УМВД по российскому городу изданию заявили, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции №14 в 7:40 от охранников. «Сотрудники полиции прибыли на место и контролируют ситуацию с целью недопущения нарушения общественного порядка», — сказали в ведомстве.

В начале апреля в Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель. Некоторые пули также попали в проезжающий автобус с пассажирами. О пострадавших в результате нападения не сообщалось.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Дом в 1500 «квадратов» и раритетный ЗиС. Что еще нашли в декларациях обвиняемого во взяточничестве замминистра обороны?

      Германия подняла в воздух истребители из-за российского военного самолета

      Неизвестные попытались захватить российский учебный центр

      На Украине сообщили о серьезном повреждении четырех ТЭС

      Популярный миф о стрингах развеяли

      Россиянин несколько раз ударил приятеля ножом в спину и попал под следствие

      Появилось видео с места предполагаемого взрыва на атакованной 66 дронами Кубани

      Названы города России с самым большим дисконтом на «вторичку»

      Посадивший российский самолет в поле пилот начал таксовать

      Беременная девушка рассталась с бойфрендом после одной его просьбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше